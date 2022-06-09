В Башкирии обнаружили животных зараженных опасной болезнью

16:29, 09 июн 2022

В Учалинском районе ветеринары обнаружили овец, больных бруцеллезом. Инфекция была выявлена во время планового взятия анализов крови у мелкого рогатого скота в подворьях.







В Россельхознадзоре Башкирии сообщили, что один из местных жителей незаконно ввез овец без согласования с ветслужбой и оформления необходимых документов. Животные не были обследованы и поставлены на учет. После обнаружения в крови возбудителя бруцеллеза в личном хозяйстве нарушителя ввели карантин.



Однако этим наказания не ограничились — на мужчину завели административное дело.





Справка: бруцеллез — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку через термически необработанные молоко, молочные продукты, мясо, при контакте с животными или во время разделки их туш. К симптомам относят боли в суставах, слабость, головную боль, плохой аппетит, потливость, лихорадку. Дети теряют в весе, становятся вялыми и апатичными, плохо развиваются, позже начинают сидеть и ходить, плохо спят.

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