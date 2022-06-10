В Башкирии сняли с продажи опасные для пчел и животных препараты
09:36, 10 июн 2022
В Башкирии специалисты республиканского Россельхознадзора сняли с продажи серии ряда ветеринарных препаратов, представляющих опасность для пчел и животных.
Так, специалисты обнаружили несоответствие качества образца лекарственного препарата для стимуляции развития пчел «Ковитсан®» (серия 08020322, срок годности 03.2025) производства ООО «АПИ-САН» (Москва). Его качество не соответствует установленным требованиям по показателям «Внешний вид, цвет», «Подлинность (Подлинность кобальта хлорида)» и «Массовая доля (Массовая доля кобальта хлорида)».
Также выявлено несоответствие установленным требованиям качества препарата для лечения нозематоза пчел «Ноземат ®» (серия 09030322, срок годности 03.2025) производства ООО «АПИ-САН» (Москва). Здесь обнаружено несоответствие установленным требованиям по показателю «Массовая доля (Массовая доля метронидазола)».
Такая же участь постигала лекарственного препарата для домашних животных и птиц «Мультивит» (серия Р-004, срок годности 05.2023) производства Испании. Нарушения выявлены в дозировке витамина D3.
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