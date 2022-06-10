В Башкирии в июне от коронавируса скончались 26 человек

19:18, 10 июн 2022

В Башкирии в июне от коронавируса скончались 26 жителей республики. Статистику представило Министерство здравоохранения РБ.



10 июня жертвами ковида стали два человека; 1, 7, 8 и 9 июня зарегистрировано по три случая смерти. 5 и 6 июня зафиксировано по одному смертельному исходу. А наибольшее число смертей в этом месяце было 2 июня — умерли пять человек.







В мае коронавирус стал причиной смерти 67 жителей республики, а наибольшее число жертв зарегистрировано 30 мая – семь человек.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в указ о временной отмене масочного режима. Несмотря на послабление мер, масочный режим должны будут соблюдать люди старше 65 лет.

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