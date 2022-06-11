В Башкирии врачи вырезали беременной женщине огромную опухоль

09:15, 11 июн 2022

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан рассказали об уникальном случае. Уфимские врачи смогли на 30-й неделе беременности удалить пациентке огромную опухоль







Впервые пациентка Мария попала в роддом №3 г. Уфы с острым состоянием на сроке беременности 30 недель. Ранее, в процессе обследования была выявлена опухоль матки, с которой в последствии она неоднократно наблюдалась. За время беременности опухоль увеличилась в два раза, что и привело к болевому состоянию.



Благодаря общим стараниям и усилиям специалистов акушеров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов роддома №3 г. Уфы и сотрудников кафедры акушерства и гинекологии с курсом института дополнительного профессионального образования БГМУ под руководством доктора медицинских наук, профессора Альфии Ящук – беременность пациентки была доведена до доношенного срока.



Врачи больницы постоянно вели контроль за состоянием девушки, в том числе проводя обследования опухоли матки. И вот, третьего июня беременность Марии была разрешена путем операции кесарево сечение. Родилась здоровая девочка весом 3,6 килограмм.





Сразу после того, как малыш появился на свет, специалисты роддома успешно удалили опухоль матки. Ее размеры достигли 20 сантиметров, а вес составил более 1 килограмма.



По словам врачей, во время удаления опухоли, пациентке были сохранены репродуктивные органы, которые позволят при желании в последующем ей снова стать мамой.



Реабилитационный период у Марии прошел успешно. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, а врачи больницы рады очередной победе над болезнью.

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