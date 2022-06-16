В Башкирии ушла из жизни детский хирург Мунавара Мавлютова

10:43, 16 июн 2022

В Башкирии 15 июня ушла из жизни доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки БАССР, отличник здравоохранения СССР, лауреат премии имени С. Д. Терновского Российской академии медицинских наук Мунавара Габдракиповна Мавлютова. В августе ей бы исполнилось 99 лет.







Известная далеко за пределами республики как основоположник и организатор детской хирургической службы в республике, Мунавара Мавлютова на протяжении многих лет заведовала кафедрой детской хирургии БГМУ и подготовила несколько поколений детских хирургов и педиатров.



Под ее руководством создавались профильные отделения в Республиканской детской клинической больнице, больнице № 17 Уфы, медучреждения в Салавате, Октябрьском и Стерлитамаке, Башкирский центр детской хирургии на базе РДКБ.





Профессиональная деятельность Мунавары Мавлютовой длиной в 70 лет увенчалась более 170 научными работами и 60 внедренными в практику методами диагностики и лечения хирургических заболеваний детей.

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