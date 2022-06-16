В России усилят меры по недопущению завоза чумы
12:42, 16 июн 2022
Роспотребнадзор РФ призвал власти регионов страны ввести дополнительные меры безопасности с целью недопущения завоза чумы из зарубежных государств в зоне риска.
Постановление об этом за подписью главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, рекомендуется подготовить медицинские организации к мероприятиям по профилактике заболевания, а также определить категории жителей для вакцинации от инфекции в соответствии с календарем прививок.
Кроме того, руководителям противочумных учреждений Роспотребнадзора поручено обеспечить готовность к проведению лабораторных исследований на наличие заболевания, в том числе экспресс-диагностики.
Напомним, африканская чума и другие тяжелые инфекции послужили ключевой причиной уменьшения поголовья скота на территории Башкирии в 2021 году.