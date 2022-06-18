Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки подтвердился у 50 пациентов
13:21, 18 июн 2022
Общее число инфицированных в республике составляет 289 811 человек.
В Башкирии 50 человек заболели коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы РБ. Общее число инфицированных в республике составляет 289 811 человек.
Всего от COVID-19 вылечились 283 588 человек, в том числе 41 выздоровели за минувшие сутки.
Зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19.
Источник:
gtrk.tv
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 456 пациентов
Здравоохранение в Башкирии
Статистика коронавируса на сегодня, 10 мая 2021 года, в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Статистика коронавируса на сегодня, 11 апреля 2021 года, в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии, за последние сутки, от ковида скончался один человек