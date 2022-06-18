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Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки подтвердился у 50 пациентов

Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки подтвердился у 50 пациентов

13:21, 18 июн 2022

Общее число инфицированных в республике составляет 289 811 человек.

В Башкирии 50 человек заболели коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы РБ. Общее число инфицированных в республике составляет 289 811 человек.

Всего от COVID-19 вылечились 283 588 человек, в том числе 41 выздоровели за минувшие сутки.

Зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19. 
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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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