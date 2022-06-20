В Башкирии врачи спасли жизнь пациенту с разорванной аортой

21:29, 20 июн 2022

Хирурги башкирского кардиоцентра спасли пациента, который с 2020 года жил с разрывом аорты и не знал об этом.



Как сообщает Минздрав России в своих соцсетях, в медучреждение поступил молодой пациент с жалобами на одышку и температуру.







При осмотре на КТ был выявлен разрыв аорты.



Как установили врачи, разрыв образовался еще в 2020 году, когда пациент попал в ДТП и чудом выжил.



В то время целостность сосуда еще сохранялась, но в результате повышения артериального давления стенка сосуда не выдержала. Образовалась гематома, которая сдавливала трахею, из-чего и возникли жалобы пациента на одышку.





После обследования специалисты хирурги Республиканского кардиологического центра под руководством заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения №2 Тимура Хафизова провели через бедренную артерию к месту повреждения аорты по проводнику стент и установили его.



Как отметили в ведомстве, в кардиоцентре проведено уже около 200 подобных операций.

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