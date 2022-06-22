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Жители Башкирии ощутят сильную магнитную бурю

Жители Башкирии ощутят сильную магнитную бурю

12:02, 22 июн 2022

В Башкирии в ближайшую пятницу, 24 июня, прогнозируется магнитная буря.

Ее мощность, по данным портала Gismeteo, достигнет 5 баллов, она классифицируется как умеренная геомагнитная буря. Однако такой бури достаточно для метеочувствительных людей, которые могут столкнуться с головокружением, слабостью, мигренью.

Магнитная обстановка земли начнет меняться уже вечером в четверг, 23 июня, а пик колебаний придется на 24. Высокий уровень возмущения магнитного поля продержится на протяжении всего дня. Обстановка немного ослабнет до уровня 3 балов 25 и 26 июня, и 27 июня магнитосфера войдет в стабильное состояние.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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