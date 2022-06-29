В Башкирии 15 человек принудительно доставили в больницу

17:29, 29 июн 2022

В Дюртюлинском районе Башкирии приставы принудительно доставили 15 жителей в больницу. Они находятся в группе риска по заболеваемости туберкулезом из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. Их обязали пройти флюрографию. Об этом 29 июня сообщило региональное управление федеральной службы судебных приставов.







– С начала текущего года граждан, обязанных по решению суда пройти медицинское обследование, в районе было 30, – передали в ведомстве. – Периодическое обследование для них является обязательным. Однако добровольно посещать больницы они не желают. Их судебные приставы доставляют на обследование принудительно.



15 человек обследовали на туберкулез. Еще восьми жителям требование об исполнении решения суда направлено в исправительные колонии, где они отбывают наказание. В рамках других исполнительных производств ведутся розыскные мероприятия.





В УФССП Башкирии предупредили, что уклонение граждан от медицинского осмотра грозит переходу болезни в открытую форуму. В таком случае риск ее распространения вырастет в несколько раз.

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