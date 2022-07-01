В Башкирии провели успешную операцию на сердце семимесячному ребенку из ЛНР

09:16, 01 июл 2022

В Уфе успешно прооперировали 7-месячного ребенка из ЛНР с врожденным пороком сердца.







Девочка Арина вместе с мамой попала в Республиканский кардиоцентр около 2 недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз — порок сердца.



Во время операции бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Оперировали они больше 2 часов.



Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня её выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог.

Читайте также: В Башкирии врачи спасли жизнь пациенту с разорванной аортой

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Радия Хабирова