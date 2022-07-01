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В Башкирии провели успешную операцию на сердце семимесячному ребенку из ЛНР

В Башкирии провели успешную операцию на сердце семимесячному ребенку из ЛНР

09:16, 01 июл 2022

В Уфе успешно прооперировали 7-месячного ребенка из ЛНР с врожденным пороком сердца.



Девочка Арина вместе с мамой попала в Республиканский кардиоцентр около 2 недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз — порок сердца.

Во время операции бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Оперировали они больше 2 часов.

Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня её выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Уфа здравоохранение
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