В Башкирии провели успешную операцию на сердце семимесячному ребенку из ЛНР
09:16, 01 июл 2022
В Уфе успешно прооперировали 7-месячного ребенка из ЛНР с врожденным пороком сердца.
Девочка Арина вместе с мамой попала в Республиканский кардиоцентр около 2 недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз — порок сердца.
Во время операции бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Оперировали они больше 2 часов.
Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня её выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
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