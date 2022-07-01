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В России сняли все коронавирусные ограничения

В России сняли все коронавирусные ограничения

11:30, 01 июл 2022

Роспотребнадзор приостанавливает действие всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Отменяются масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер, сообщили в пресс-службе ведомства.



В течение последних четырех месяцев эпидемический процесс по COVID-19 в России интенсивно снижается. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно. В связи с этим Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений», — сказано на сайте Роспотребнадзора.


Недельный показатель заболеваемости коронавирусом сейчас находится на минимальных значениях с начала пандемии. По данным Роспотребнадзора, летом значительный подъем заболеваемости «Омикроном» маловероятен. Однако при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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