Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки обнаружен у 45 пациентов
13:19, 03 июл 2022
Минздрав Башкирии сообщил последнюю информацию о заболеваемости коронавирусом в республике. Данные предоставлены на 3 июля.
В министерстве сообщили, что с начала пандемии коронавирусом заболели 290 542 человека, из них 45 за последние сутки.
В стационарах республики находятся сейчас 114 человек, амбулаторно лечатся 278. Выписали из больниц 284 406 человек, из них 67 за последние сутки.
Количество умерших не изменилось, с начала пандемии известно о 5 440 жертвах.
Источник:
gorobzor.ru
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