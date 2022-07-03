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Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки обнаружен у 45 пациентов

Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки обнаружен у 45 пациентов

13:19, 03 июл 2022

Минздрав Башкирии сообщил последнюю информацию о заболеваемости коронавирусом в республике. Данные предоставлены на 3 июля.

В министерстве сообщили, что с начала пандемии коронавирусом заболели 290 542 человека, из них 45 за последние сутки.

В стационарах республики находятся сейчас 114 человек, амбулаторно лечатся 278. Выписали из больниц 284 406 человек, из них 67 за последние сутки.

Количество умерших не изменилось, с начала пандемии известно о 5 440 жертвах. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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