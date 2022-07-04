В Башкирии назначили главврача больницы города Мелеуза

19:36, 04 июл 2022

В Мелеузовской больнице Башкирии главным врачом стал Салават Умутбаев



В Башкирии главным врачом Мелеузовской ЦРБ стал Салават Умутбаев, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения 4 июля. Приказ о назначении подписан министром здравоохранения республики Альбертом Рахматуллиным.







Умутбаев родился в семье медиков в Мелеузе, учился в гимназии №9 имени Арсланова, окончил в 2011 году БГМУ. Свою карьеру начинал в качестве врача-невролога в Республиканской клинической психиатрической больнице.



Во время пандемии коронавируса был командирован в Карачаево-Черкесскую республику, где получил звание Заслуженного врача.

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Фото: Мелеузовская ЦРБ