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В Башкирии наблюдаются низкие показатели коллективного иммунитета к COVID-19

В Башкирии наблюдаются низкие показатели коллективного иммунитета к COVID-19

12:39, 05 июл 2022

Глава Роспотребнадзора в Башкирии Анна Казак высказала озабоченность коллективным иммунитетом в республике. По ее словам, показатели сейчас являются низкими и нужно успеть поднять их до осеннего периода. 



«Крайне тревожная ситуация у нас по коллективному иммунитету. Всего 20,7% сегодня коллективный иммунитет. У нас есть только 2,5 месяца, чтобы подойти к осенней заболеваемости вирусной, поэтому по ревакцинации, по вакцинации нужно активно отработать, так как в европейских странах мы видим повышение заболеваемости по коронавирусной инфекции, в том числе со штаммами с тяжелым течением болезни», – отметила Анна Казак. 


По словам Казак, заниматься этим вопросом нужно уже сейчас, чтобы избежать вспышки заболеваемости в осенний период. Глава Башкирии Радий Хабиров, вслушав выступление, предложил собрать совещание по этому поводу 13 июля. 

«Похоже, в этом направлении нам надо двигаться вместе», – отметил глава.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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