Жителям Башкирии необходимо быть готовыми к новой волне коронавируса

10:27, 09 июл 2022

В мире началась новая, уже седьмая по счету волна коронавирусной инфекции. Всплески заболеваемости наблюдаются в европейских странах, Израиле, США. К осени эта волна может накрыть Россию. Жителей Башкирии призывают готовиться к новому вызову уже сейчас.







На очередном оперативном совещании в правительстве РБ руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак выразила обеспокоенность приближением новой волны коронавируса и низким уровнем коллективного иммунитета в республике.



— Крайне тревожная ситуация у нас по коллективному иммунитету, — сказала руководитель ведомства. — Коллективный иммунитет составляет всего 20,7 процента. У нас есть только два с половиной месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему вирусной заболеваемости. Сейчас надо активно отработать по вакцинации и ревакцинации. В европейских странах мы уже видим подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе штаммами с тяжелым течением заболевания. Чтобы подготовиться к осеннему сезону, нам уже сегодня нужно вовремя начать контролировать цифры по коллективному иммунитету и активизировать прививочную кампанию против новой коронавирусной инфекции.





Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о проведении большого заседания оперштаба 13 июля, где будут подробно обсуждаться дальнейшие пути развития ситуации. Анна Казак подчеркнула, что при росте заболеваемости COVID-19 ограничительные мероприятия будут введены вновь.



В Европе наблюдается значительный прирост заболевших. В Италии за сутки заразились 132 тысячи человек, причем более 100 тысяч случаев заболевания не фиксировалось с февраля. Власти Франции бьют тревогу, сообщая об усилении седьмой волны и опасаясь отметки уже выше 200 тысяч заболевших в сутки.

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