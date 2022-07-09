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Глава Башкирии потребовал открыть поликлинику в Бирске к 1 сентября

Глава Башкирии потребовал открыть поликлинику в Бирске к 1 сентября

10:36, 09 июл 2022

В минувшую пятницу, 8 июля, глава Башкирии Радий Хабиров посещал Бирск, где проходили масштабные праздничные торжества по случаю Дня семьи, любви и верности.



В ходе рабочей поездки он прибыл в городскую поликлинику, которую практически завершили строить, но пока не ввели в эксплуатацию. Из-за задержек с поставками оборудования и получения лицензии учреждение пока не принимает пациентов.

- Сегодня мне пришлось довольно жестко обозначить дату – 1 сентября. Рассчитываю, что именно 1 сентября мы откроем эту отличную, современную поликлинику в Бирске, - написал в своих соцсетях Хабиров.


Как отметил глава республики, новая поликлиника состоит из двух отделений – взрослого и детского. После ввода отделения будут принимать до 400 взрослых и 200 детей в смену.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Теги: Бирск Хабиров Радий Фаритович здравоохранение
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