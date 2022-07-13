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В Башкирии в частных клиниках можно будет бесплатно сделать прививки

В Башкирии в частных клиниках можно будет бесплатно сделать прививки

13:06, 13 июл 2022

Частные клиники в Башкирии начнут делать бесплатные прививки, чтобы разгрузить первичное звено здравоохранения и улучшить доступность медицинской помощи. Об на заседании местного правительства 12 июля сказал премьер-министр Андрей Назаров.



Сейчас разрешение на вакцинацию в республике имеют 15 частных организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Предполагается, что им за счет бюджета республики будут поставлять препараты для проведения иммунизации. Клиники сформируют план профилактических прививок, подготовят заявку на получение вакцин и отчеты по их использованию.


Назаров поручил Минздраву Башкирии обеспечить сбор и мониторинг заявок от таких учреждений и организовать своевременное распределение иммунобиологических препаратов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: здравоохранение вакцинация
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