В Башкирии за последние сутки зарегистрировали одну смерть от COVID-19
15:56, 15 июл 2022
В Башкирии подтвердили 291 122 случая коронавирусной инфекции. По данным администрации главы РБ, за последние сутки зарегистрировано 48 случаев заражения.
Всего выздоровели 285 018 человек, из них 50 – за минувшие сутки. Также 1 человек скончался от коронавирусной инфекции, общее число погибших составляет 5 759 человек.
В республике продолжается вакцинация от ковида. I компонент прививки получили 2 928 263 человека. II компонентом вакцины привились 2 756 080 человек. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram