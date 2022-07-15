В Башкирии за последние сутки зарегистрировали одну смерть от COVID-19

15:56, 15 июл 2022

В Башкирии подтвердили 291 122 случая коронавирусной инфекции. По данным администрации главы РБ, за последние сутки зарегистрировано 48 случаев заражения.



Всего выздоровели 285 018 человек, из них 50 – за минувшие сутки. Также 1 человек скончался от коронавирусной инфекции, общее число погибших составляет 5 759 человек.



В республике продолжается вакцинация от ковида. I компонент прививки получили 2 928 263 человека. II компонентом вакцины привились 2 756 080 человек.

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