Минздрав Башкирии сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в республике

16:37, 18 июл 2022

В Башкирии заболеваемость COVID-19 за минувшую неделю выросла еще на 4%. Такой же рост регистрировался и неделей ранее. Статистику на оперативном совещании в местном правительстве 18 июля озвучил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.







– Коэффициент распространения коронавируса по республике составил 0,99 (по России – 1,34). За последние 30 дней заболеваемость снизилась на 37%, – сказал чиновник.





За последние сутки в Башкирии COVID-19 выявили у 50 жителей. С начала пандемии было зарегистрировано более 291,2 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом более 285,1 тыс. человек, 50 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки. В течение минувших 24 часов от ковида скончался один пациент. Всего жертвами инфекции стали 5 761 житель.





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