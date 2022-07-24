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В Башкирии увеличилось число заболевших COVID-19, двое умерли

В Башкирии увеличилось число заболевших COVID-19, двое умерли

11:01, 24 июл 2022

В Башкирии зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса и 57 случаев заражения опасной инфекцией. Это наибольший за последнее время суточный прирост. 19 июля было 47 новых случаев заражения, 20 июля — 49, 21 июля — 53, 22 июля — 55.



Всего, по данным Минздрава РБ, в республике «ковидом» заразились уже 291533 человека. На данный момент в стационарах лечение проходят 87 человек, в том числе в возрасте старше 60 лет — 59 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 15 человек, на ИВЛ — двое. Амбулаторно лечатся 264 заболевших, в том числе в возрасте старше 60 лет — 94.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 57 человек. Всего выздоровели 285417  человек.


Общее число смертей от COVID-19 достигло 5765, в том числе в возрасте старше 60 лет скончались 4896 человек.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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