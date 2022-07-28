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В Башкирии ввели карантин из-за нашествия опасных насекомых

В Башкирии ввели карантин из-за нашествия опасных насекомых

10:28, 28 июл 2022

На территории ГАУ РБ «Кананикольский лесхоз» Россельхознадзор Башкирии ввел карантин из-за обнаруженного на нем черного соснового усача (Monochamusgalloprovincialis (Oliver).Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По предоставленной информации, карантинный объект выявлен во время фитосанитарного осмотра. Карантинная зона установлена на площади 17738 га. На период действия ограничительных мер запрещается выпуск в оборот зараженной продукции, ее перевозка, также запрещен вывоз без карантинного сертификата.

Черный сосновый усач считается одним из самых опасных вредителей хвойных деревьев. Его личинки могут повредить материалы до окончательной негодности.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Зилаирский район
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