В Башкирии ввели карантин из-за нашествия опасных насекомых

10:28, 28 июл 2022

На территории ГАУ РБ «Кананикольский лесхоз» Россельхознадзор Башкирии ввел карантин из-за обнаруженного на нем черного соснового усача (Monochamusgalloprovincialis (Oliver).Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.







По предоставленной информации, карантинный объект выявлен во время фитосанитарного осмотра. Карантинная зона установлена на площади 17738 га. На период действия ограничительных мер запрещается выпуск в оборот зараженной продукции, ее перевозка, также запрещен вывоз без карантинного сертификата.



Черный сосновый усач считается одним из самых опасных вредителей хвойных деревьев. Его личинки могут повредить материалы до окончательной негодности.

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