Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки выявили у 75 пациентов
10:42, 31 июл 2022
В Башкирии, по данным регионального Минздрава, на 30 июля зарегистрировано 291 979 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Суточный прирост вырос до 75 заболевших. В госпиталях находится 100 пациентов, 68 из них – старше 60 лет. На амбулаторном лечении остаются 350 жителей республики.
Выздоровели за период пандемии 285 755 граждан. За минувшие сутки выписались 49 человек. К сожалению, COVID-19 забрал еще две жизни. Общее число жертв инфекции составляет 5774.
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Источник:
gorobzor.ru
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