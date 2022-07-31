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Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки выявили у 75 пациентов

Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки выявили у 75 пациентов

10:42, 31 июл 2022

В Башкирии, по данным регионального Минздрава, на 30 июля зарегистрировано 291 979 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Суточный прирост вырос до 75 заболевших. В госпиталях находится 100 пациентов, 68 из них – старше 60 лет. На амбулаторном лечении остаются 350 жителей республики.

Выздоровели за период пандемии 285 755 граждан. За минувшие сутки выписались 49 человек. К сожалению, COVID-19 забрал еще две жизни. Общее число жертв инфекции составляет 5774.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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