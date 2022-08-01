90 человек за прошедшие сутки заразились коронавирусом в Башкирии

15:22, 01 авг 2022

По состоянию на 1 августа в Башкирии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 292 150 заболевших, за последние сутки заразились 90 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.



В стационарах региона сейчас лечатся 108 человек, в тяжелом состоянии –21, на ИВЛ – 4. За сутки зарегистрирован еще один случай смерти от COVID-19. Общее количество умерших от инфекции достигло 5 775.







Вакцинировано первым компонентом - 3 003 099 человек. Полностью завершили вакцинацию - 2 796 127 человек.



Ранее сообщалось о том, что в России выявили первые случаи заболевания новым подвариантом «кентавр» омикрон-штамма коронавируса. Как правило, инфекция протекает легко, без госпитализации.

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