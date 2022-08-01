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Глава Роспотребнадзора рассказала, вернется ли в Башкирию масочный режим

Глава Роспотребнадзора рассказала, вернется ли в Башкирию масочный режим

16:09, 01 авг 2022

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак высказалась о возможном возвращении масочного режима в республике.



По словам руководительницы ведомства, сейчас в регионе наблюдается суточный рост COVID-инфицированных. Эксперты прогнозируют, что во второй половине сентября ситуация с коронавирусом заметно ухудшится. Что касается масочного режима, то он действительно может вернуться в Башкирию. Ситуация будет зависеть от роста заболевших и нагрузки на систему здравоохранения.


«Каждый день у нас есть небольшой подъем. По прогнозам, принимая во внимание то, что люди вернутся с территорий, где заболеваемость быстрее растет, нужно быть готовыми ко второй половине сентября. К этому времени должны быть во всеоружии. Как только рост заболеваемости будет активным, как только мы увидим нагрузку на здравоохранение, мы будем рекомендовать надевать маски», – отметила Анна Казак.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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