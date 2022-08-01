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Глава Башкирии дал поручение по ревакцинации населения

Глава Башкирии дал поручение по ревакцинации населения

16:49, 01 авг 2022

На сегодня ситуация по коронавирусу стабильная. Но есть небольшой рост заболеваемости. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве РБ.

— В сентябре будет рост. Чтобы подготовиться (вакцинация, ревакцинация) у нас еще есть как минимум 3-4 недели до активного подъема заболеваемости, — рассказала руководитель Роспотребнадзора в РБ Анна Казак.

— 29 августа — последний понедельник августа. Пусть доложат, как идет ревакцинация и вакцинация, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину.

Ранее Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак высказалась о возможном возвращении масочного режима в республике.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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