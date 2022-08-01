Глава Башкирии дал поручение по ревакцинации населения
16:49, 01 авг 2022
На сегодня ситуация по коронавирусу стабильная. Но есть небольшой рост заболеваемости. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве РБ.
— В сентябре будет рост. Чтобы подготовиться (вакцинация, ревакцинация) у нас еще есть как минимум 3-4 недели до активного подъема заболеваемости, — рассказала руководитель Роспотребнадзора в РБ Анна Казак.
— 29 августа — последний понедельник августа. Пусть доложат, как идет ревакцинация и вакцинация, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину.
Ранее Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак высказалась о возможном возвращении масочного режима в республике.