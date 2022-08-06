Специалист рассказала, в каком возрасте дети в Башкирии чаще болеют коронавирусом

08:57, 06 авг 2022

В каком возрасте дети в Башкирии чаще всего болеют коронавирусом? Об этом рассказала "Молодежной газете" заслуженный врач РБ, заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ РБ Детская поликлиника №4 города Уфы Светлана Обатурова.



— К сожалению, болели дети всех возрастов. Заражались дети до года, незащищённые вообще никак. Они не ходили в садик, не посещали общественных мест. Заражались исключительно внутри семьи. Груднички до года болели тяжело, — пояснила Светлана Обатурова. — А вот дети дошкольного и школьного возраста, в основном, болели легко, потому что лечились амбулаторно, но были случаи, когда они попадали в больницу с более тяжёлым течением заболевания.



Роспотребнадзор в сентябре предсказывает подъем заболеваемости. Доктора сообщают, что уже сегодня заметен небольшой рост заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому жителям Башкирии нужно ревакцинироваться.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram