Специалист рассказала, в каком возрасте дети в Башкирии чаще болеют коронавирусом
08:57, 06 авг 2022
В каком возрасте дети в Башкирии чаще всего болеют коронавирусом? Об этом рассказала "Молодежной газете" заслуженный врач РБ, заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ РБ Детская поликлиника №4 города Уфы Светлана Обатурова.
— К сожалению, болели дети всех возрастов. Заражались дети до года, незащищённые вообще никак. Они не ходили в садик, не посещали общественных мест. Заражались исключительно внутри семьи. Груднички до года болели тяжело, — пояснила Светлана Обатурова. — А вот дети дошкольного и школьного возраста, в основном, болели легко, потому что лечились амбулаторно, но были случаи, когда они попадали в больницу с более тяжёлым течением заболевания.
Роспотребнадзор в сентябре предсказывает подъем заболеваемости. Доктора сообщают, что уже сегодня заметен небольшой рост заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому жителям Башкирии нужно ревакцинироваться.