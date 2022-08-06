В Башкирии растет заболеваемость COVID-19

09:04, 06 авг 2022

В Башкирии увеличивается суточный прирост инфицированных коронавирусом. Свежие данные сообщил Минздрав региона.







По информации ведомства, за минувшие сутки было выявлено 95 новых случаев. С начала пандемии были инфицированы 292 513 человек.



В настоящее время в стационарах проходят лечение 134 человека, в том числе 80 – старше 60 лет. Тяжело переносит заболевание 17 пациентов, из них двое подключены к аппарату ИВЛ.



Амбулаторно получают медицинскую помощь 484 пациента, из них 145 – в возрасте 60+. За последние сутки выписаны с выздоровлением 64 человека, с начала распространения коронавируса – 286 118.





За минувшие сутки не зафиксировано смертельных исходов, связанных с заболеванием COVID-19. Всего от опасной инфекции с начала пандемии умерли 5777 человек, в том числе 4898 – старше 60 лет.

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