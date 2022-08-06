Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии растет заболеваемость COVID-19

В Башкирии растет заболеваемость COVID-19

09:04, 06 авг 2022

В Башкирии увеличивается суточный прирост инфицированных коронавирусом. Свежие данные сообщил Минздрав региона.



По информации ведомства, за минувшие сутки было выявлено 95 новых случаев. С начала пандемии были инфицированы 292 513 человек.

В настоящее время в стационарах проходят лечение 134 человека, в том числе 80 – старше 60 лет. Тяжело переносит заболевание 17 пациентов, из них двое подключены к аппарату ИВЛ.

Амбулаторно получают медицинскую помощь 484 пациента, из них 145 – в возрасте 60+. За последние сутки выписаны с выздоровлением 64 человека, с начала распространения коронавируса – 286 118.


За минувшие сутки не зафиксировано смертельных исходов, связанных с заболеванием COVID-19.  Всего от опасной инфекции с начала пандемии умерли 5777 человек, в том числе 4898 – старше 60 лет.

Читайте также:

Специалист рассказала, в каком возрасте дети в Башкирии чаще болеют коронавирусом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
Читайте также

В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом
В Башкирии увеличилось число заболевших COVID-19, двое умерли
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии увеличилось число заболевших COVID-19, двое умерли
В Башкортостане за прошедшие сутки от коронавируса умерли 8 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкортостане за прошедшие сутки от коронавируса умерли 8 человек
Статистика коронавируса на сегодня, 18 марта 2021 года, в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Статистика коронавируса на сегодня, 18 марта 2021 года, в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: