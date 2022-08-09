В Башкирии у одного пациента из десяти наблюдается поражение легких из-за COVID-19

09:40, 09 авг 2022

В Башкирии продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент в ковид-госпитале в Зубово находятся около 180 пациентов, среди которых 30 детей.







В Башкирии по информации Опершаба на 8 августа за сутки коронавирусная инфекция была обнаружена у 115 человек, а в среднем ежедневный прирост заболевших — 90 человек. На данный момент в ковид-госпитале в Зубово на лечении находятся 180 человек, среди которых 30 детей. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».



Как сообщают врачи госпиталя большая часть пациентов не были привиты от инфекции, потому и болезнь у них протекает тяжелее. Однако, по словам врача-инфекциониста Валентины Харченко, сейчас инфекция пациентами переносится проще и «протекает как ОРВИ».





О том, что за последние два года количество тяжелобольных пациентов снизилось сообщает и реаниматолог Эмиль Гайсин, тем не менее у одного пациента из десяти, по его словам, встречается поражение лёгких 80-90%, но в среднем оно составляет 20-30%.



Ранее, глава Роспотребнадзора Башкирии озвучила сроки прихода новой волны коронавируса в республику — подъем заболеваемости ожидается уже в сентябре. Тогда же в регионе может вернуться масочный режим.

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