В России выявили случаи гибридного штамма COVID-19 дельтакрон

14:00, 11 авг 2022

Роспотребнадзор сообщил о случаях гибридного штамма дельтакрон в России. В ведомстве заявили, что за июль и начало августа выявили 6 геномных последовательностей, отнесенных к этому штамму. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве.







— Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе, — заявили в пресс-службе ведомства.





По данным Роспотребнадзора, пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.

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