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Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 142 человека

Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 142 человека

14:30, 11 авг 2022

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Башкирии составляет 293218 с суточным приростом в 142 инфицированных.



Вылечились 286631 человек, 107 из которых выписались за день. Один пациент скончался, и общее число жертв вируса достигло 5780.

В России врачи выявили уже 18796472 факта инфицирования с суточным приростом в 25815 заболевших. За день больничные закрыли 14221 человека, а всего вылечились 18089941 житель страны. При этом ковид унес жизни 382954 инфицированных, 52 из которых скончались за сутки.

Ранее сообщалось о том, что в России выявили случаи гибридного штамма COVID-19 дельтакрон. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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