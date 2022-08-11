Суточный прирост больных коронавирусом в Башкирии составил 142 человека

14:30, 11 авг 2022

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Башкирии составляет 293218 с суточным приростом в 142 инфицированных.







Вылечились 286631 человек, 107 из которых выписались за день. Один пациент скончался, и общее число жертв вируса достигло 5780.



В России врачи выявили уже 18796472 факта инфицирования с суточным приростом в 25815 заболевших. За день больничные закрыли 14221 человека, а всего вылечились 18089941 житель страны. При этом ковид унес жизни 382954 инфицированных, 52 из которых скончались за сутки.



Ранее сообщалось о том, что в России выявили случаи гибридного штамма COVID-19 дельтакрон.

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