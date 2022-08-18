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В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 207 человек

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 207 человек

11:39, 18 авг 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 18 августа в Башкирии подтвердили 294 562 случая коронавирусной инфекции, 207 — за последние сутки.

Выздоровели 287 549 человек, 128 – за последние сутки.



В стационарах — 216 человек, в том числе в возрасте 60+ — 144 пациента. Из них в тяжелом состоянии — 11, на ИВЛ - 1.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 15. Выписанных пациентов с пневмонией - 12.

На амбулаторном — 1 013 человек, в том числе в возрасте 60+ — 335 пациентов.

Зарегистрировано 1 случай смерти от COVID-19.

Всего умерших — 5 784 человека, в том числе в возрасте 60+ — 4 899 человек.


Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) — 2 859 828 человек (115,1% от подлежащего населения). За сутки вакцину получили — 14 694 человек. Количество ревакцинированных — 760 744 человек. Количество вакцинированных 60+: 1 компонент — 931 594 человек, 2 компонентом — 852 957 человек. Поставлено вакцин "Спутник М" — 10 430 доз. Количество вакцинированных детей от 12 до 17 лет 1 компонентом — 8 867, 2 компонентом — 8 019 детей.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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