В Башкирии в детском лагере произошла вспышка коронавируса
15:32, 22 авг 2022
В санаторно-оздоровительной площадке «Дубки» лагеря «Красноусольский» в Гафурийском районе Башкирии отдыхающие дети заболели COVID-19. Информацию об этом подтвердили сегодня, 22 августа, в управлении Роспотребнадзора по республике.
По данным ведомства, симптомы коронавируса выявили у троих детей. Их поместили в больницу на лечение. При тестировании также нашли бессимптомных зараженных.
— Все отдыхающие дети и персонал были обследованы на COVID-19. Выявлены случаи с бессимптомным течением. Они изолированы. Болеющие дети госпитализированы, — рассказали в Роспотребнадзоре.
На лагерь наложен карантин на семь дней. Все отдыхающие и персонал находятся под медицинским наблюдением.
Директор детского лагеря «Красноусольский» Тагир Искандаров сообщил, что восемь детей сейчас находятся на обследовании. По его данным, коронавирус у них не подтвержден. Искандаров отметил, что на данный момент также выясняется причина заражения детей. Предполагается, что в лагерь заехал уже заболевший ребенок.