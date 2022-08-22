В Башкирии в детском лагере произошла вспышка коронавируса

15:32, 22 авг 2022

В санаторно-оздоровительной площадке «Дубки» лагеря «Красноусольский» в Гафурийском районе Башкирии отдыхающие дети заболели COVID-19. Информацию об этом подтвердили сегодня, 22 августа, в управлении Роспотребнадзора по республике.







По данным ведомства, симптомы коронавируса выявили у троих детей. Их поместили в больницу на лечение. При тестировании также нашли бессимптомных зараженных.



— Все отдыхающие дети и персонал были обследованы на COVID-19. Выявлены случаи с бессимптомным течением. Они изолированы. Болеющие дети госпитализированы, — рассказали в Роспотребнадзоре.



На лагерь наложен карантин на семь дней. Все отдыхающие и персонал находятся под медицинским наблюдением.





Директор детского лагеря «Красноусольский» Тагир Искандаров сообщил, что восемь детей сейчас находятся на обследовании. По его данным, коронавирус у них не подтвержден. Искандаров отметил, что на данный момент также выясняется причина заражения детей. Предполагается, что в лагерь заехал уже заболевший ребенок.

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