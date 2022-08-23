В Башкирии новыми носителями коронавируса стали 259 жителей

14:06, 23 авг 2022

В Башкирии медиками было выявлено уже 295785 фактов инфицирования коронавирусной инфекцией, 259 из которых – новые.







За текущий день излечились 114 человек, а всего справились с болезнью 288428 жителей Башкирии. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5784 пациента.



В России подтвердился 19181371 факт заражения с приростом за сутки в 30967 заболевших. При этом вылечились 18337736 больных, 30869 из которых закрыли больничные за прошедший день. Новыми жертвами коронавируса стали 69 зараженных, а общее их количество составляет 383686.



Ранее сообщалось о том, что в санаторно-оздоровительной площадке «Дубки» лагеря «Красноусольский» в Гафурийском районе Башкирии отдыхающие дети заболели COVID-19.

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