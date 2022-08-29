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В Башкирии хотят переименовать Республиканскую станцию скорой медицинской помощи

В Башкирии хотят переименовать Республиканскую станцию скорой медицинской помощи

10:46, 29 авг 2022

В Башкирии планируют переименовать Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф, об этом сообщил РБК Уфа.



Минздрав республики уже разработал проект распоряжения. Согласно ему, госучреждение получит название «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф». При смене наименования сотрудникам медучреждения до октября придется разработать и новый устав. Следить за исполнением поручения будет глава Минздрава Айрат Рахматуллин.

Медцентр состоит из трех подстанций, шести филиалов, трех пунктов и других подразделений, которые находятся в разных частях города и Уфимского района. Главным врачом станции является Аяз Камалов.

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Источник: proural.info
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