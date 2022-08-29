Жителей Башкортостана призвали сделать ревакцинацию от COVID-19

15:12, 29 авг 2022

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкирии вызывает опасение. По данным Минздрава РБ за сутки было зафиксировано 417 новых случаев заражения. Это наибольший за последние дни суточный прирост.







Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве РБ доложил о проведении ревакцинации от коронавируса. Напомним, по плану до 31 августа необходимо ревакцинировать 954898 человек. Ревакцинацию прошли 80340 человек. Это 83,8 процента от плана. С 1 сентября будет разработан новый план с учетом лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию и вакцинированных в этот период.



Использование вакцин в республике составляет 96 процентов. Все они есть в наличии и распределены по медицинским организациям. Министр подчеркнул, что для формирования стойкого иммунитета рекомендована вакцинация двухкомпонентной вакциной. На сегодняшний день в Башкирии полностью завершили вакцинацию 2910285 человек.





Айрат Рахматуллин добавил, что федеральный центр отмечает лидирующую позицию Башкирии по темпу вакцинации. 32 муниципалитета республики полностью выполнили план по ревакцинации до 31 августа, в девяти, наоборот, количество ревакцинированных составляет менее 70 процентов.



Коллективный иммунитет в Башкирии составляет 12,5 процента, по России в целом — 5,1 процента. Для увеличения темпов вакцинации в республике используются мобильные пункты вакцинации, обзвон граждан, при необходимости подворовой обход и вакцинация маломобильных граждан.

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