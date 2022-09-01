В школах Башкирии будут действовать мягкие антиковидные ограничения

09:50, 01 сен 2022

Минздрав Башкирии перечислил антиковидные меры, которые будут действовать в школах с 1 сентября.







Так, сохранилось требование по проведению «утренних фильтров» – школьникам и учителям будут измерять температуру перед уроками. Кроме того, персоналу столовой по-прежнему нужно использовать маски (одноразовые или многоразовые со сменными фильтрами), а также перчатки.



Отмечено, что минувшими весной и летом в связи со снижением заболеваемости был приостановлен ряд ограничительных мер. К примеру, были отменены необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации.

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