Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В школах Башкирии будут действовать мягкие антиковидные ограничения

В школах Башкирии будут действовать мягкие антиковидные ограничения

09:50, 01 сен 2022

Минздрав Башкирии перечислил антиковидные меры, которые будут действовать в школах с 1 сентября.



Так, сохранилось требование по проведению «утренних фильтров» – школьникам и учителям будут измерять температуру перед уроками. Кроме того, персоналу столовой по-прежнему нужно использовать маски (одноразовые или многоразовые со сменными фильтрами), а также перчатки.

Отмечено, что минувшими весной и летом в связи со снижением заболеваемости был приостановлен ряд ограничительных мер. К примеру, были отменены необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации.

Читайте также:

В Башкирии планируют увеличить бюджетные места в вузах и колледжах
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться школьники в новом учебном году
Образование в Башкирии
В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться школьники в новом учебном году
В России из-за коронавируса школы будут работать в новом режиме
Образование в Башкирии
В России из-за коронавируса школы будут работать в новом режиме
Уфимским школьникам из-за коронавируса запретят переходить из кабинета в кабинет
Здравоохранение в Башкирии
Уфимским школьникам из-за коронавируса запретят переходить из кабинета в кабинет
В Башкирии вступили в силу новые антиковидные ограничения
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии вступили в силу новые антиковидные ограничения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: