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В Башкирии новыми носителями ковида стали 432 человека

В Башкирии новыми носителями ковида стали 432 человека

14:18, 01 сен 2022

В Башкирии врачи зафиксировали уже 299 149 случаев заболевания коронавирусом, 432 из которых обнаружили за истекшие сутки.



Из больниц было выписано 625 пациентов, а всего излечились 291 104 жителя Башкирии. Новых смертей не зафиксировано а за всё время коронавирус унес в регионе 5 784 жизни.

В стране врачи обнаружили 19 578 730 фактов болезни с дневным приростом в 49 761 зараженного. Вместе с тем излечились уже 18 635 574 жителя, 38 940 из которых закрыли больничные листы за текущий день. От вируса погибли 95 граждан России, а общее их количество составило 384 441.

Ранее сообщалось о том, что в школах Башкирии будут действовать мягкие антиковидные ограничения.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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