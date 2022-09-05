Заболеваемость коронавирусом в Башкирии продолжает расти

11:36, 05 сен 2022

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Республике Башкортостан заболели 464 человека. Итоговое количество зараженных с начала пандемии составило 300 958. Актуальные на 5 сентября цифры предоставило Министерство здравоохранения Башкирии.



В условиях стационара проходят лечение 263 пациента, на амбулаторном лечении – 2 524. Выписано с выздоровлением за сутки 444 человека, всего – 292 385.



За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного смертельного случая от инфекции. Общее число жертв составляет 5 786 человек.

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