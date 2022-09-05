В Уфе 5-летнему ребенку провели редкую операцию

16:18, 05 сен 2022

В столичной РДКБ 5-летнему ребенку врачи провели микрохирургическую функциональную гемисферотомию.







Данную медицинскую процедуру проводят пациентам страдающим эпилепсией, после того как медицинские препараты уже не в состоянии помочь. Мальчика мучили приступы болезни по сто и более раз в день. Первого сентября врачи сделали ему операцию, пациент поправляется.



Подчеркивается, что периодичность приступов у ребенка в скором времени сократится, а для дальнейшей нормальной жизнедеятельности будет необходим прием медицинских препаратов.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе хирурги вырезали у женщины огромную опухоль в виде гантели. Как рассказали в Минздраве республики, 60-летняя пациентка обратилась в ГКБ №21 с жалобами на трудности при глотании.

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Фото: Министерство здравоохранения Башкирии