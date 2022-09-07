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В Башкирии жертвами мышиной лихорадки стали три человека

В Башкирии жертвами мышиной лихорадки стали три человека

11:58, 07 сен 2022

В Республике Башкортостан от геморрагической лихорадки скончалось 3 человека. Информацию сообщила на совещании в горадминистрации заместитель руководителя управления республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина.



За восемь месяцев в республике инфекцию подхватили 1 606 человек, почти 600 из них в Уфе. Три из этих случаев оказались смертельными, рассказала чиновник.

82 процента больных приходится на долю взрослого населения в возрасте от 20 до 60 лет,70 процентов из них — мужчины.

Примерно 40 процентов заболевших мышиной лихорадкой жителей Уфы, предполагаемыми местами заражения назвали пригороды столицы, а двадцать пять процентов - городские парки, которые непременно подлежат санобработке.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа
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