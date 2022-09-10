В Башкирии суточная заболеваемость коронавирусом составила 487 человек

23:15, 10 сен 2022

В Башкортостане, по данным на 10 сентября, с самого начала пандемии зафиксировали 303 тысячи 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в республиканском Минздраве. За истекшие сутки выявили 487 новых заболевших.







Согласно информации ведомства зафиксирован при этом один смертельный случай за прошедшие 24 часа, с начала пандемии жертвами вируса стали 5 тысяч 788 человек.



Излечились всего 294 тысячи 455 человек, из них 240 – за прошедшие сутки.



Ранее сообщалось о том, что в школах Башкирии будут действовать мягкие антиковидные ограничения. В школах Башкирии будут действовать мягкие антиковидные ограничения

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