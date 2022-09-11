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В Башкортостане 3 человека умерли от коронавирусной инфекции

В Башкортостане 3 человека умерли от коронавирусной инфекции

21:53, 11 сен 2022

В республике за прошедшие сутки у 504 человек обнаружили вирус Covid-19. Согласно информации регионального Министерства здравоохранения, диагноз подтвердился у 303 тысяч 849 человек.



С выздоровлением за истекшие 24 часа выписали 453 пациентов. Всего одолеть вирус смогли 294 тысячи 908 жителей Башкирии. Кроме того за сутки от коронавирусной инфекции умерли три человека, всего заболевание унесло жизнь 5 тысяч 791 человека.

Все три компонента вакцины от коронавируса в Республики Башкортостан поставили 2 978 591 человек.

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Ранее сообщалось о том, что в школах Башкирии будут действовать мягкие антиковидные ограничения.

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Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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