В Башкирии за истекшие сутки от коронавируса скончались 2 человека

14:29, 12 сен 2022

В Башкирии медики зарегистрировали 304 тысячи 377 фактов инфицирования коронавирусной инфекцией, 528 из них – новые.



Одолеть вирус смогли 295 тысяч 395 пациентов, при этом 487 закрыли больничные за минувший день. Два пациента стали новыми жертвами болезни, а всего от коронавируса умерли 5 тысяч 794 зараженных.



В регионах России зарегистрировали 20 113 098 фактов заражения с суточным приростом в 46 488 зараженных. Излечились от коронавируса 19 096 666 россиян, 35 660 из них выписались за последние 24 часа. Жертвами заболевания стали 385 429 пациентов, при этом 81 умер за сутки.

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