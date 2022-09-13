В Башкирии еще 3 человека скончались от коронавируса за прошедшие сутки
15:14, 13 сен 2022
Минздрав Республики Башкортостан обнародовало данные по заболеваемости вирусом Covid-19 по состоянию на 13 сентября.
За прошедшие сутки лабораторно зафиксировано 554 новых факта заболевания SARS-CoV-2. В общей сложности на сегодня переболело 304 тысячи 931 человек.
С самого начала пандемии излечились 296 тысяч 092 пациента, 697 – за последние 24 часа. В течение прошедших суток от COVID умерли 3 пациента. Общее число смертей составляет 5 тысяч 797.
На стационарном лечении сейчас находятся 228 человек. Лечение без госпитализации проходят 2 814 человек.
Источник:
gorobzor.ru
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