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В Башкирии еще 3 человека скончались от коронавируса за прошедшие сутки

В Башкирии еще 3 человека скончались от коронавируса за прошедшие сутки

15:14, 13 сен 2022

Минздрав Республики Башкортостан обнародовало данные по заболеваемости вирусом Covid-19 по состоянию на 13 сентября.

За прошедшие сутки лабораторно зафиксировано 554 новых факта заболевания SARS-CoV-2. В общей сложности на сегодня переболело 304 тысячи 931 человек.

С самого начала пандемии излечились 296 тысяч 092 пациента, 697 – за последние 24 часа. В течение прошедших суток от COVID умерли 3 пациента. Общее число смертей составляет 5 тысяч 797.

На стационарном лечении сейчас находятся 228 человек. Лечение без госпитализации проходят 2 814 человек.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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