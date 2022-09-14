В Башкортостане за сутки коронавирусной инфекцией заразились 569 человек

14:09, 14 сен 2022

Республиканский Минздрав обнародовал данные по заболеваемости вирусом Covid-19 по состоянию на 14 сентября.



За прошедшие сутки лабораторно зафиксировано 569 новых факта заболевания SARS-CoV-2. В общей сложности на сегодня переболело 305 тысяч 500 человек.







С начала пандемии излечились 296 тысяч 567 пациентов, в том числе 475 – за последние 24 часа. За прошедшие сутки от COVID умерли 2 пациента. Общее количество умерших составляет 5 тысяч 799.



В условиях стационара проходят лечение на данный момент 231 человек. Лечение без госпитализации проходят 2 903 человек. Первым компонентом вакцинировались 3 258 606 (4 158 за сутки), вторым – 3 007 030 (8 263 человека).

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