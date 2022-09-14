В Уфе близится к завершению строительство большой поликлиники

14:53, 14 сен 2022

В Уфе подходит к завершению строительство поликлиники в микрорайоне Затон







В пресс-службе Министерства по строительству и архитектуре РБ сообщили, что в столице Башкирии в микрорайоне Затон скоро завершится строительство поликлиники ГБ №9. Поликлинику начали строить два года назад.



В Минстрое республики отметили, что площадь поликлиники превышает 13 тыс. кв.м., она включает в себя взрослое и детское отделения, также имеется женская консультация. Медработники ежедневно смогут принимать около 900 пациентов.





В настоящее время готовность объекта составляет 96%. Строителями завершаются отделочные работы, ведется монтаж систем отопления, вентиляции, электроосвещения и электроснабжения. Также близятся к завершению работы по отделке фасада здания, благоустройству прилегающей территории.



Все работы строители планируют завершить к началу ноября.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба минстроя Башкирии