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В Уфе близится к завершению строительство большой поликлиники

В Уфе близится к завершению строительство большой поликлиники

14:53, 14 сен 2022

В Уфе подходит к завершению строительство поликлиники в микрорайоне Затон



В пресс-службе Министерства по строительству и архитектуре РБ сообщили, что в столице Башкирии в микрорайоне Затон скоро завершится строительство поликлиники ГБ №9. Поликлинику начали строить два года назад.

В Минстрое республики отметили, что площадь поликлиники превышает 13 тыс. кв.м., она включает в себя взрослое и детское отделения, также имеется женская консультация. Медработники ежедневно смогут принимать около 900 пациентов.


В настоящее время готовность объекта составляет 96%. Строителями завершаются отделочные работы, ведется монтаж систем отопления, вентиляции, электроосвещения и электроснабжения. Также близятся к завершению работы по отделке фасада здания, благоустройству прилегающей территории. 

Все работы строители планируют завершить к началу ноября.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба минстроя Башкирии
Теги: Уфа
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