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С начала пандемии число заболевших коронавирусом в Башкирии составило 307 410 жителей

С начала пандемии число заболевших коронавирусом в Башкирии составило 307 410 жителей

16:58, 17 сен 2022

Минздрав Башкирии сообщил о ситуации с коронавирусом в республике. По данным министерства, за последние сутки заболевание обнаружили у 691 человека. С начала пандемии по состоянию на 17 сентября выявили 307 410 пациентов с COVID-19.



В стационарах региона находится 281 человек, из них в тяжелом состоянии восемь, на ИВЛ – 1. Амбулаторно лечатся 3797 человек, выписали за сутки – 467, всего – 297 526 человек.

В министерстве проинформировали, что также зарегистрировано два случая смерти от COVID-19 за прошедшие 24 часа. Всего количество умерших достигло 5 806.

Ранее стало известно, введут ли вновь масочный режим в Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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