Коронавирус в Башкирии подхватили еще 797 человек

13:58, 20 сен 2022

В Башкортостане общее число зарегистрированных случаев заражения ковидом составляет 309743, при этом 797 из них – новые.



Вылечились уже 299647 жителей республики, причем 792 из них закрыли больничные за день. Один человек скончался, а всего ковид унес жизни 5812 пациентов.



В России медики выявили 20535057 фактов заражения с суточным приростом в 46474 инфицированных. За весь период 19447825 россиян излечились от вируса, причем 52194 из них выписались за день. Жертвами коронавируса стали 386234 пациента, 98 из которых скончались за сутки.

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