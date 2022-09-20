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Коронавирус в Башкирии подхватили еще 797 человек

Коронавирус в Башкирии подхватили еще 797 человек

13:58, 20 сен 2022

В Башкортостане общее число зарегистрированных случаев заражения ковидом составляет 309743, при этом 797 из них – новые.

Вылечились уже 299647 жителей республики, причем 792 из них закрыли больничные за день. Один человек скончался, а всего ковид унес жизни 5812 пациентов.

В России медики выявили 20535057 фактов заражения с суточным приростом в 46474 инфицированных. За весь период 19447825 россиян излечились от вируса, причем 52194 из них выписались за день. Жертвами коронавируса стали 386234 пациента, 98 из которых скончались за сутки.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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