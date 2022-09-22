В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 826 человек

14:06, 22 сен 2022

В Башкирии зафиксировано уже 311374 случая заражения коронавирусом, 826 из которых – новые.



Дома лечатся 4168 человек, причем 1250 из них – пожилые. Госпитализированы 296 пациентов, 207 из которых старше 60 лет. У 13 человек наблюдается тяжелое течение болезни, а двое подключены к ИВЛ.



За день выписались 669 человек, а всего ковид побороли 301093 жителя республики. При этом жертвами инфекции стали 5817 человек, 4908 из которых были в возрасте от 60 лет. За сутки скончался один пациент.

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