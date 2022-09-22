Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 826 человек

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 826 человек

14:06, 22 сен 2022

В Башкирии зафиксировано уже 311374 случая заражения коронавирусом, 826 из которых – новые.

Дома лечатся 4168 человек, причем 1250 из них – пожилые. Госпитализированы 296 пациентов, 207 из которых старше 60 лет. У 13 человек наблюдается тяжелое течение болезни, а двое подключены к ИВЛ.

За день выписались 669 человек, а всего ковид побороли 301093 жителя республики. При этом жертвами инфекции стали 5817 человек, 4908 из которых были в возрасте от 60 лет. За сутки скончался один пациент.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
Читайте также

В Башкирии новыми жертвами коронавируса стали 16 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии новыми жертвами коронавируса стали 16 человек
В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус подхватили 662 жителя
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус подхватили 662 жителя
В Башкирии с каждым днем увеличивается количество смертей и заболевших коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии с каждым днем увеличивается количество смертей и заболевших коронавирусом
В Башкирии резко возросло число больных коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии резко возросло число больных коронавирусом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: